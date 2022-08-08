企業拚永續 施振榮：須長期投資人才、品牌

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮指出，王道思維是企業領導人的基本信念，追求永續要重視隱性價值，投資人才、研展、品牌等隱性價值是永續的關鍵，長期會轉化為看得到的顯性價值。

2022王道論壇6日登場，以「利他思維、社會責任」為主題，主辦單位王道經營學堂與陽明交大管理學院邀請施振榮、公益平台基金會董事長嚴長壽、台積電資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅3位王道領導人交流對談並分享經驗。

面對近日大環境的多變，外界關心企業經營要如何因應，施振榮表示，王道是基本信念，領導人要把3大信念「創造價值、利益平衡、永續經營」放在心裡，即使面對大環境的無常與多變，王道信念是不變的，就像加、減、乘、除是最基本的，領導人就是把3大信念放在心裡，就可以不變應萬變。

施振榮指出，企業追求永續需要重視隱性價值並長期投資，包括對於人才、研展、品牌等隱性價值的投資，雖然在投資初期對顯性價值是負數，可能不會馬上看到成效，但長期卻會轉化成為看得到的顯性價值。

針對各界對ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的議題日益重視，施振榮強調，具備王道精神的企業從第一天就要重視ESG，而不是等到賺錢後才開始重視ESG。

施振榮說，企業在社會上有很多的利益相關者，包括顧客、股東、員工、經營團隊、銀行、供應商、經銷商，還有不會發聲的社會與自然環境，要追求永續發展，就要不斷尋求所有利益相關者動態的相對利益平衡。

他進一步分析，環境、社會常常是被大家忽略的隱性成本，早期有些企業財務報表將這些成本外部化，但是將隱性成本外部化會造成誤導，看起來企業績效很好，其實這些看不見的成本有朝一日反撲，往往要付出更大的代價。

何麗梅表示，ESG的願景是成為社會向上的力量，台積電在創辦人張忠謀的引領下，秉持「提升社會」做為企業社會責任的願景，希望以自身的經營建立永續典範，成為社會向上的力量。

嚴長壽則在演講中分享他推動公益的新思維，在思考地方創生時必須從小孩的教育、老人的養護到青年的返鄉，都要同時列入考慮，未來教育、青年就業、老年照顧三個環節缺一不可，才能得到全面解方。

嚴長壽指出，想要改變事情，永遠不要挑戰現有的體制，因為既得利益者往往不想改變，因此要做出一個成功的範例，最終變成可以複製的能力，才能帶來改變。（編輯：楊凱翔）1110808