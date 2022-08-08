宏碁電競筆電上半年稱霸南美 巴西市占近6成

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠宏碁今天引述市調機構GfK的資料指出，旗下電競筆電今年上半年以29%市占率，稱霸包含阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、祕魯等南美市場，出貨年增率達14%，遠優於業界平均值5%。

資料顯示，宏碁電競筆電在巴西及哥倫比亞市場，今年上半年以57%及31%的市占率續坐當地銷售冠軍。

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宏碁近期積極拓展非個人電腦（PC）事業，旗下宏碁遊戲公司董事會4日通過決議，擬投資全球知名遊戲美術專業設計公司WINKING ENTERTAINMENT LTD，並取得不超過55%普通股，藉此深化與拓展遊戲領域相關業務，邁入遊戲內容相關事業。

不過，受到消費市場需求減弱影響，宏碁今年第2季毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆較第1季下滑，合併稅後淨利為新台幣17.24億元，季減23%，年減40%；每股盈餘0.58元。（編輯：蘇志宗）1110808