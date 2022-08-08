韓國傳參與晶片聯盟磋商 專家：平衡美中受關注

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（中央社記者張建中新竹8日電）美國計劃邀請台灣、日本及韓國共組晶片四方聯盟（Chip 4），韓國外交部傳出已表達參與預備磋商的意願。產業專家表示，韓國如何在美國與中國間取得平衡，備受各界關注。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，韓國加入晶片四方聯盟預備磋商，對於美國聯合晶片供應大國共同對抗中國的戰略具有較大的意義。

劉佩真表示，韓國已對美國與中國雙邊釋出訊息，希望在美、中之間找到平衡點。韓國是最後一個表態參與聯盟磋商的國家，或許能夠擁有較多談判籌碼；不過，能否獲得美國及中國雙邊同意維持彈性，備受各界矚目。

劉佩真說，美國號召共組晶片聯盟只會讓台、日、韓對中國的態度比較一致，彼此間還是會有競爭。台灣在先進製程仍具幾乎寡占的優勢，在良率及性價比方面還是相對較佳。

台灣未來在成熟製程部分確實可能面臨較大的壓力，劉佩真表示，美國計劃擴大管制成熟製程設備出口中國，可能延緩中國產能擴充腳步，或許有助於減緩台灣成熟製程方面的壓力。

劉佩真說，台灣半導體產業原先的優勢可望維持，不過廠商仍應更積極拉大與競爭對手的差距。此外，未來地緣政治干擾會越來越大，也將考驗台灣廠商的應變能力。

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美國邀請台灣、日本及韓國共組晶片聯盟，外界預期將藉此訂定尖端半導體產業相關規範，並牽制中國技術發展，讓韓國政府陷入兩難局面，一方面希望保有在半導體上的領先優勢，另一方面擔心與中方關係因此惡化、失去重要生產基地與市場。

韓國總統尹錫悅今天在上班途中接受媒體訪問，表示相關部會仔細研議後，將基於韓國國家利益做出決定，說明目前仍在研究討論階段。（編輯：張良知）1110808