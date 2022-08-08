長榮前7月營收衝破4千億 萬海上半年每股賺25.21元

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（中央社記者賴言曦台北8日電）長榮今天公布7月合併營收達新台幣627.99億元，年增36.88%；累計前7月營收達4086.23億元，年增73.29%，創下歷年新高。

長榮表示，受惠於整體運價仍維持高檔，且新船投入營運增添運能，推動長榮7月合併營收較6月增加4.08%。

長榮股價今天重返百元關卡，今天收盤上漲1.8元，收在101元，漲幅1.81%。

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長榮也宣布，公司已完成全球營運船隊、台灣所屬辦公大樓及貨櫃集散場的溫室氣體盤查，並於7月下旬通過英國標準協會（BSI）查驗，這次除了取得國際標準組織ISO14064-1:2018證書外，也獲得溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）認證。

另外，貨櫃三雄中以近洋線為主的萬海，今天則公布上半年營收為1556.29億元，年增79.64%，上半年每股稅後盈餘（EPS）25.21元；第2季營收則為751.26億元，年增56.46%。 （編輯：楊凱翔）1110808