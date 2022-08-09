科技業建廠助攻 國產實業7月營收年增7.1%

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（中央社記者賴言曦台北9日電）國產建材實業公布7月集團營收為新台幣18.32億元，月增4.93%，年增7.1%，累計營收119.39億元；國產表示，若扣除去年5月出售中國昆山廠的比較基期因素，整體營運表現穩健。

與混凝土相關本業方面，國產今天透過新聞稿表示，台灣7月份銷售金額達14.38億元，持續維持史上前10高營收水準，且月增2.26%，年增9.11%。

國產指出，高雄仁武廠兩項主力產品綠混凝土、高端混凝土已通過2022年英國標準協會（BSI）產品碳足跡第3方認證，展現強大減碳實力。

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國產說明，隨著台積電進駐楠梓產業園區，加上日月光等科技大廠加碼投資，使大南方計畫主導的半導體S廊帶正式成形，國產實業也透過碳足跡認證的高端混凝土研發優勢及協同作業的高供應力，搶攻全台科技產業鏈及房建市場商機，使國產7月營運呈現「月月增高」。

展望下半年營運，國產認為，除了科技建廠的剛性需求外，集團也掌握了全台各地指標建案，如仁武廠距楠梓產業園區僅10分鐘，可與鄰近的高雄廠、岡山廠相互支援，且高階科技大廠帶旺楠梓、左營、橋頭、鼓山等地房市，而國產仁武廠、高雄廠為這些地區房建市場供料，預料將持續帶旺營運表現。（編輯：郭無患）1110809