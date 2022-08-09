華航上半年每股賺0.58元 客運收入年增逾5成

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（中央社記者賴言曦台北9日電）華航公告上半年合併營收新台幣740.86億元，年增29.52%，稅後淨利31.53億元，歸屬母公司淨利34.92億元；每股盈餘（EPS）0.58元，較去年同期每股增加0.83元。

華航今天透過新聞稿表示，受惠台灣邊境逐漸解封及6月15日起開放旅客來台轉機，華航持續布局客運增班，運能逐步恢復，今年第2季客運收入較第1季大幅成長37%，尤其以北美、歐洲及東南亞地區旅客增加較為顯著，今年上半年客運收入也較去年同期增加逾5成。

貨運市場方面，華航表示，因近期全球經濟受通貨膨脹及升息影響，需求逐漸壓抑，但運價較去年同期維持相對高檔，整體貨運收入仍有相當支撐力道，不過航空燃油受俄烏戰爭等影響走高，對整體經營造成壓力。

展望下半年，華航指出，客運方面因應邊境管制放寬後的市場需求，航班規劃已超前部署，除維持骨幹客運航線班表穩定，也持續評估規劃恢復航點、增加航班次數與開闢新航點，接下來規劃10至12月再增班3成，每週提供超過200班客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求。

但華航坦言，油價仍屬高檔，運能規劃須審慎並考量整體收益，華航積極關注市場動態及彈性調整航網結構，並以恢復疫前營運規模與保持獲利能力為目標，維持市場地位。

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貨運方面，華航指出，歐、亞、美洲之間的半導體機台、電商貨及消費性電子產品等運送仍是下半年支撐空運市場的主力，隨著後疫情客運復甦，客機大量復飛後所增加的腹艙運力，將使市場出現較具競爭力的運價，預估亞洲、美國等製造業及大宗消費地區，空運需求仍將持續強勁。

華航表示，未來也將積極運用747-400F全貨機裝載大運量優勢提供差異化服務，輔以節油效益顯著的777F貨機布建航網精進收益，發揮國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證優勢穩占商機，持續爭取旺季包機及專案貨源。（編輯：楊凱翔）1110809