壽險公會龍頭之爭 陳慧遊盼給專職理事長機會

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（中央社記者謝方娪台北9日電）壽險公會8月底將改選，針對商總理事長許舒博提出3點建言，角逐壽險公會理事長的全球人壽董事陳慧遊晚間發布聲明表示認同與感謝，並同時公布政見，盼同業給「專職理事長」路線一個機會。

現任商總理事長許舒博曾擔任壽險公會理事長，針對此次壽險公會改選，他接受媒體採訪時給予競選人3大建言，包含首要解決產品與投資2大面向問題，其次是公司無分大小，應避免讓少數公司受害，第三是公會理事長應當心胸寬廣。

陳慧遊今天晚間發布聲明指出，對許舒博的3點建言表示認同與感謝，事實上，許舒博的理念與當初陳慧遊參選理念不謀而合。

針對投資問題，陳慧遊認為，社會擔心壽險業投資海外新興市場債的風險問題，其實是台灣低利金融環境所影響，否則業者沒理由同時承擔信用與匯率雙風險較高的新興市場。

陳慧遊表示，趁這次全球升息循環，不管是銀髮產業也好，台灣次世代基礎建設也好，要設計出可讓壽險得以投入的金融商品，讓這些高風險的金融投資可以回流台灣。

陳慧遊說，這一方面能促進經濟發展腳步，又能降低金融系統風險的「一石二鳥」之計，是若能當選壽險公會理事長後首要推動之務。

對於業內大小壽險立場不同問題，陳慧遊指出，替業者「能做的事情還很多」；認同許舒博提出「雖不能對所有會員公司都有利，但至少絕不會單獨傷害任何一家公司，這是一定要避免的」之原則。

他說，不管是大型壽險，抑或是中小型與外資壽險，行業發展要能「雨露均霑」，同時更要全方位考慮同業一些在監理政策外的需求。

針對許舒博提到公會理事長的服務性質，陳慧遊深有同感表示，「理事長功能在聚合同業最大利益，並以此基礎與監理單位及社會溝通」。

他說，同業間或有業務競爭，但面對環境壓力絕對是「打虎還是親兄弟」，理事長只是公僕或是桶箍，是服務者而不是指導者。

陳慧遊表示，非常感謝全球人壽董事長彭騰德支持，「願意把我捐出來服務同業」，「我的目標是促進整體行業的精進與發展，而不是只對特定公司有好處」，希望同業能夠給「專職理事長」路線一個機會。（編輯：林克倫）1110809