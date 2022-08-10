工業局iPAS認證 培育逾1.6萬名產業搶手人才

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（中央社記者鄭鴻達台北10日電）經濟部工業局今天表示，藉由「產業人才能力鑑定」（iPAS）考試，已培育6大專業領域的1.6萬人通過鑑定考試，並獲得3200家次企業優先面試、聘用。

工業局自民國105年起推動iPAS考試，目前已有電子通訊類、資訊類、智慧機械類、綠能科技類、生技醫藥類及跨領域等6大專業領域、21項專業工程師的初、中、高級考試。

工業局今天舉辦「iPAS為企業找人才‧為青年許未來」記者會，並說明iPAS規劃專業技術與能力的鑑定考試，客觀鑑別人才專業知識力與實作即戰力，也推動超過70所大專校院調整教學內容，結合公協會及產學團體發展超過60門線上數位課程，累計培育1.6萬人通過鑑定考試，並有超過3200家次企業，願意優先面試聘用通過iPAS考試獲證者。

工業局副局長陳佩利表示，不僅上述成果，工業局也有爭取到「前瞻基礎建設計畫」4年期預算，用以協助數位人才發展，在這兩年培育1300名人才。

陳佩利指出，這些通過iPAS考試的人員，在市場上是搶手貨，不但企業很樂意聘請，也能使產學無縫接軌，能讓人才能為企業所用，就是iPAS考試的最重要目標。

陳佩利說，經追蹤歷年獲證求職者發現，iPAS考試獲證者已成職場搶手的當紅炸子雞，初次求職成功率高達9成以上，相較勞動部職類別薪資調查結果，iPAS初任平均薪資也較一般初任人員高出10%以上。

台灣工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中表示，透過iPAS「教訓考用」機制，產業與北中南多所大學、科大有了產學合作機會，且iPAS考試別具專業能力鑑別度，因此公會每年都會頒獎學金，盼帶動更多學生投入工具機產業。

IC載板製造廠景碩科技資深處長李秉澤指出，他見證到iPAS給予公司人員非常好的自我認同，近年台灣半導體產業崛起，需要長期的累積，因此景碩科技與台清交及各科大合作，來培育人才。

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iPAS計畫主持人、工研院產業學院專案總監黃進烽說，目前iPAS經濟部自辦的有21項專業考試，其中較熱門包括有電動車、資安、巨量資料、機器學習工程師等項目，民間採認的則有24項考試。

黃進烽表示，計畫未來也會考慮淨零碳排、電網等國家近期需要的項目；此外，目前iPAS雖以台灣在地人才需求為主，但未來也會考慮項新南向等國外籍人士招手，以接軌國際。（編輯：蘇志宗）1110810