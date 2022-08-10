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力旺兩大業務看增 第3季營運成長動能可望延續

2022/8/10 18:37
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（中央社記者張建中新竹10日電）矽智財（IP）廠力旺總經理何明洲今天表示，第3季包括授權金與權利金兩大業務可望同步成長，整體營運將可延續成長動能。

力旺下午舉行線上法人說明會，何明洲說，客戶對IP需求相當強勁，特別是物理不可複製功能（PUF）相關解決方案，將帶動第3季整體授權金收入成長。

權利金方面，何明洲表示，第3季包括8吋及12吋晶圓出貨量及產品平均單價都可望持續成長，將帶動權利金收入進一步成長，整體第3季營運將可延續成長動能。

至於新應用開發方面，何明洲說，力旺與Arm的合作非常順利，預計在年底前會有共同行銷活動。此外，信任根IP（PUFrt）及安全處理器IP（PUFcc）持續導入物聯網、工業自動化、人工智慧、資料處理器單元、中央處理器、機上盒及自動駕駛等應用。

力旺第2季營收新台幣7.96億元，歸屬母公司淨利4.08億元，同創新高，每股純益5.48元。董事長徐清祥表示，力旺持續不斷發明新的技術、開發新的應用領域是推升第2季營運創高的主要動能。

徐清祥說，儘管半導體產業開始進入庫存調整期，力旺對未來長期成長依然充滿信心，主要是過去兩年累計超過1000個產品設計定案，其中超過200個是在28奈米製程以下的新產品應用，這些新產品陸續量產，將帶動權利金收入持續成長。

力旺累計上半年營收15.23億元，年增33.8%，歸屬母公司淨利7.74億元，年增44.4%，每股純益10.39元。（編輯：張良知）1110810

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