誠品積極拓展社區店 插旗林口11日開幕

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（中央社記者江明晏台北10日電）誠品積極拓展社區創新店，繼7月接連於板橋、土城展店後，將於11日於林口開出新據點，除了「日日有新書、週週有活動」，並首度於社區創新店打造親子遊憩共讀空間。

誠品今天發布新聞稿宣布，7月接連於板橋、土城展店後，誠品社區創新店新據點「誠品生活時光林口文化店」將於11日試營運，等於1個半月內接連開出3家新店點。

誠品說明，誠品林口社區創新店位於林口長庚醫院「長庚湖」步道正對面，醫院步行2分鐘即達，店門口即是YouBike租借站，樓上則是新開幕的智慧立體停車場，除了「日日有新書、週週有活動」，首次嘗試在社區創新店打造親子遊憩共讀空間「親子生活時光」，童書及玩教具數量也大幅提升，也提供營養補給、美容保養食品等。

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誠品書店資深總監張曉玲表示，觀察7月開幕的「誠品生活時光板橋三民店」，童書和玩教具銷售成長較首家店點逾一倍，顯示社區居民對兒童動態與靜態的閱讀需求不斷提升，因此「誠品生活時光林口文化店」首度規劃親子遊憩共讀空間「親子生活時光」，也將規劃兒童主題讀書會和手作活動，透過多元活動引領孩子閱讀。

誠品近年調整展店策略，董事長吳旻潔先前表示，誠品過去以「大店」為主，目標族群聚焦觀光客、展店家數少，未來會開出新戰線，讓「百坪社區店」如同螞蟻雄兵般，服務過去無法深入的縣市，預計全台將達100店誠品社區店。（編輯：林興盟）1110810