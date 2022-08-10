國際煤價高漲 台泥上半年獲利衰退近9成

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（中央社記者賴言曦台北10日電）受到國際煤價走揚衝擊，台泥第2季歸屬母公司稅後淨利新台幣2.04億元，年減達97%；累計上半年歸屬母公司稅後淨利14.08億元，年減約87%，每股稅後盈餘（EPS）0.16元。

台泥表示，俄烏戰爭使國際能源價格高漲，國際煤價漲幅是以往3至4倍，台泥所屬和平電力供電給台電，但台電給和平電力的能量費率卻仍以2021年煤價為基準，造成和平電力呈現虧損。

國際煤價持續走揚，據了解，台泥企業團今年兩岸相關事業體系，煤價成本就較去年增加100億元以上，且中國大陸水泥營收持續低迷，在全球利率攀升之際，建築業短期難見起色。

台泥長期布局新能源領域，預期今年第4季後，台灣及海外儲能案場將陸續完工運轉，預估將在2024年對台泥獲利產生效益。

此外，台泥今天召開董事會，通過決議由張安平兼任總經理，前總經理李鐘培因健康因素辭任。

亞泥今天公告上半年稅後淨利為69.91億元，每股稅後盈餘為2.11元；第2季不分派盈餘。

亞泥表示，儘管亞泥中國受高煤價、低銷量影響，但在台灣預拌、電力、不鏽鋼等產業仍創同期新高，加上業外受惠新台幣貶值帶動外幣淨資產增加，推升評價利益，為亞泥整體營運表現帶來挹注。（編輯：張良知）1110810