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美通膨趨緩股市猛漲 法人：台股再戰萬五

2022/8/11 08:14
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（中央社記者江明晏台北11日電）美國通膨趨向緩和跡象，激勵道瓊指數猛漲535點，那斯達克指數邁入牛市，台股10日下挫111.26點，收在14939.02點，法人看好，台股將連動反彈，收復萬五關卡。

美股在通膨趨緩數據激勵下大漲，道瓊指數猛漲535點，創3週來最佳表現；那斯達克指數漲近3%，從6月低點反彈逾20%，邁入牛市，金融海嘯以來最長熊市告終。

美國勞工部公布7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，低於6月創40年來新高的9.1%，也低於市場預期的8.7%。通貨膨脹因油價下跌而降溫，許多投資人預期聯邦準備理事會（Fed）將放慢升息步調，讓上半年飽受貨幣政策緊縮之苦的股市有喘息機會。

台股10日加權指數終場收在14939.02點，下挫111.26點，跌幅0.74%。三大法人合計賣超190.61億元。其中，自營商賣超28.33億元，投信買超15.80億元，外資及陸資賣超178.08億元。

法人指出，只要美國CPI下降，代表通膨壓力也下降，跌深的美科技股可望反彈，而台股科技股料將也有機會連動；不過，台股受兩岸關係影響，短線即便反彈，力道也相對有限，以個股輪動為主，盤面不易出現主流股，有機會在量縮過程打底，站回萬五關卡。（編輯：趙蔚蘭）1110811

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