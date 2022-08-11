產險公會改選理監事 泰安產險李松季連任理事長

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（中央社記者謝方娪台北11日電）產險公會今天舉行第9屆第1次會員代表大會並改選理監事，泰安產險董事長李松季獲出席理事全票通過連任理事長，國泰產險副董事長許榮賢擔任副理事長。

產險公會今天召開第9屆第1次會員代表大會並選舉新任理、監事，由李松季獲出席理事全票通過連任理事長，華南產險董事長凃志佶當選常務監事，另由李松季提名並經理事會通過，聘請國泰產險副董事長許榮賢為副理事長，前富邦產險董事長陳燦煌為名譽理事長。

李松季表示，在任的前2年，在同業團結合作與監理機關指導下，業務均能穩定發展，突破新台幣2000億元簽單保費收入新高；今年初以來，隨COVID-19疫情升溫與政府防疫政策調整，對產險業經營防疫險產生極大波折。

李松季說，產險公會有鑒於各家保單條款互異，業者對眾多議題經常意見分歧，盡力透過常務理監事會及臨時理事會等討論機制，針對具有共識部分對外發表聲明並供業者參考。

理賠方面，李松季指出，在不影響保戶權益及業者契約自由公平競爭原則下，集合12家承作防疫險業者指派的理賠專責主管訂定共同「防疫保單理賠實質審查指引」。

財務方面，產險公會協助業者爭取準備金沖減以降低損益波動及增資壓力，李松季期望對整體產險業造成的衝擊早日落幕，並期勉大家重新再出發。

李松季表示，感謝所有會員代表及理、監事的信任與支持，希望他再次為大家服務，他將一本初衷，在既有基礎上充分發揮團隊精神，繼續推動業務。

李松季並期盼所有業者和諧自律、良性競爭，讓產險業社會價值更為社會肯定，整體產險業專業社會形象也能更加提升。（編輯：潘羿菁）1110811