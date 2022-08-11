數位中介服務法首場公開說明會 業界盼規範明確

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北11日電）NCC召開首場數位中介服務法草案公開說明會，部分代表希望相關規範可以更為明確，至於斷網處置，NCC強調有多項前提，必須情節重大才可能處置。

國家通訊傳播委員會（NCC）在6月底公布數位中介服務法（中介法）草案，8月起召開3場公開說明會、1場公聽會，公聽會規劃今天下午2時開放報名。

NCC今天舉行首場公開說明會，主要邀請連線跟快取服務業者，包括電信業者與產業公協會，不過現場發言並不踴躍，不到1小時就結束。

財團法人台灣網路資訊中心董事暨執行長黃勝雄表示，規管對象除了目前連線業者、中介平台外，建議可以把網路註冊管理機構等納入規範主體。此外，緊急資訊限制令部分提到法院在48小時內核發，建議如果非常緊急，可參考家暴案件縮短到4小時內核發，但確切作法仍需跟法院協調。

不過，黃勝雄也提到，台灣數位經濟市場沒有比歐盟更大，似乎沒有具備要求更高法律義務的條件。

台灣有線寬頻產業協會秘書長彭淑芬表示，針對連線服務提供者在草案的法定義務，在技術架構跟實務上，大多數ISP（網路服務供應商）業者是所謂的IASP（Internet Access Service Provider），保留的主要是用戶端的資料，沒有用戶到訪的網站資訊及整個使用情形紀錄，因此在加註警示、移除或限制接取、資料保存，IASP在技術上無法做到，建議草案依業者不同身分再細分規範。

NCC綜合規劃處處長王德威回應，在技術上如果沒辦法做到的，基本上也不會要求。草案主要參考歐盟的數位服務法（DSA），除了加強業者自律要求跟公共問責外，也對於違法內容做了一定規範，但強調是針對違法內容、而不是針對有害內容與不當內容，因為後者牽涉言論自由，在違法內容部分要回到主管機關解釋。

至於外界關注指定線上平台服務提供者，除了基本服務還要遵守特別服務，若不改善可以連續開罰，直到改善為止，情節嚴重者，得命電信業者拒絕通信傳遞，也就是斷網處置，是否可能影響消保權益。

王德威強調，斷網是非常重大的處置，並不是處理的第一原則，除非相關規範都不遵守、情節非常嚴重才有可能有相關措施。

業界分析，首場公開會參與的多是NCC目前規管的廣電業者，不少業者仍有案件在NCC審查中，可以預期表達意見有限，預料可能要到後面幾場公開說明會，數位平台業者等發言才會比較踴躍。（編輯：張均懋）1110811