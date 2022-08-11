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研調：科技業居家紅利降 歐美明年實體需求回歸正常

2022/8/11 13:14
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（中央社記者潘智義台北11日電）研調機構群智諮詢報告指出，在家上班上課需求，一度造成全球經濟下滑，但包括面板業在內的科技產業卻出現景氣上升的特異現象，但居家需求逐步下降，預期歐美國家在2023年實體消費需求將回歸正常。

群智諮詢表示，疫情期間居家時間拉長，促使居家需求出現爆發式成長，但目前歐美國家民眾回歸正常的商業活動及旅行，居家時間及居家消費自然減少，居家衍生的服務性消費，正和實體消費處於一個此消彼長的過程。

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群智諮詢解釋，過去20年全球共經歷3次經濟景氣循環的谷底，在疫情期間科技業享受了居家需求的紅利，現在也要承擔居家需求紅利消退帶來的影響。2023年歐美國家消費者可望在居家與外出之間重新找到平衡，整體個人支出維持穩定成長，實體性消費也將回歸應有的正常水準。

另外，群智諮詢說明，8月國際政治局勢動盪加劇，且高通膨壓力持續，終端市場需求不振，雖然面板廠7月啟動了近年來幅度最大的減產動作，但在高庫存壓力下，趕不上消費市場需求下降的速度，寬鬆的供需環境仍難以扭轉，全球液晶電視面板市場仍供過於求。（編輯：趙蔚蘭）1110811

群智
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