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聚陽股價飆漲停寫3個月新高 紡織股同樂

2022/8/11 14:25
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（中央社記者賴言曦台北11日電）國內成衣代工大廠聚陽法說會釋出利多前景，今天股價飆漲停並寫下3個月來新高，帶動紡織類股同樂，儒鴻終場漲逾半根漲停板，廣越漲3.98%。

聚陽日前在法說會釋出樂觀展望，今天盤中即攀至漲停，收在漲停價新台幣178.5元，上漲16元；儒鴻今天表現也不俗，收盤漲逾半根漲停板，終場上漲27.5元，收在444元，漲幅6.6%；廣越終場上漲4.5元，收在117.5元，漲幅3.98%。

聚陽日前在法說會表示，目前在手訂單到第4季，應可延續到明年全年，受惠日系客戶追加訂單，明年日本訂單比例有望調升，營收可望繼續成長。

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儒鴻董事長洪鎮海近日在法說會指出，既有客戶因庫存去化壓力，第4季成長性有限，但儒鴻目前手上已有具潛力新客戶，有望成為助攻營運向上的主流；另看好今年毛利率有望持續向上。

主力為羽絨衣代工的廣越日前公布半年報，上半年每股稅後盈餘（EPS）3.33元，營運表現創歷史同期新高；展望後市，廣越表示，今年在手訂單滿到年底，全年產能滿載。（編輯：黃國倫）1110811

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