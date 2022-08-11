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首頁 / 產經

上半年刷卡額衝1.54兆 創近5年同期次高

2022/8/11 19:50
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（中央社記者謝方娪台北11日電）金管會公布，今年6月信用卡刷卡額達新台幣2644億元，月增64億元，主因疫後旅遊及消費金額有所成長，加上房屋稅入帳所致；今年前6月刷卡額衝高至1.54兆元，創近5年同期次高。

金管會統計，截至今年6月底止，總計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數達5390萬張，總有效卡數3425萬張，6月簽帳金額2644億元，月增64億元。

金管會銀行局副局長童政彰觀察，6月刷卡額較5月增加64億元，主因持卡人在旅遊、餐飲、實體購物及網路購物消費金額均有增加，加上房屋稅於6月入帳所致。

今年上半年信用卡刷卡額達1兆5443億元、年增1083億元，且創下近5年同期次高紀錄，僅次於2019年同期的1兆5958億元。

金管會今天同步公布非現金支付衡量指標結果，今年上半年非現金支付交易筆數25.14億筆，相比去年同期成長7.62%，非現金支付交易金額2.82兆元，相比去年同期增加11.02%。

童政彰說，非現金支付交易筆數比交易金額增幅收斂，主要應是上半年疫情再度升溫，使用儲值卡搭乘交通運輸工具筆數大幅減少所致。

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觀察非現金支付交易金額，上半年以信用卡占比54.67%最高，其次為ATM轉帳購物，占比27.35%；若從非現金支付交易筆數觀察，仍以信用卡占比42.09%最多，其次是儲值卡占比40.88%。

童政彰指出，若以上半年數據推估，全年非現金支付交易金額可望達5.64兆元，距離6兆元大關尚有距離，不過金管會仍會透過各式宣導，鼓勵民眾多使用非現金支付，當民眾習慣使用、黏著度提高，將有助推升整體非現金支付交易金額和筆數。（編輯：楊凱翔）1110811

童政彰
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