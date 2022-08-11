金融市場震盪壓抑獲利動能 華南金：審慎因應

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（中央社記者謝方娪台北11日電）上半年金融市場劇烈震盪，華南金旗下子公司獲利動能受壓抑，華南金上半年自結稅後淨利新台幣79.86億元，年減14%。展望下半年，華南金將順應金融情勢變化，並以防禦穩健策略減緩市場衝擊。

華南金控今天召開法人說明會，公布上半年自結稅後淨利79.86億元，年減14%，每股稅後盈餘（EPS）0.61元，年化稅後股東權益報酬率（ROE）為8.43%、資產報酬率（ROA）為0.45%，總資產續增至3兆6363億元。

華南金表示，核心獲利子公司華南銀行上半年自結稅後淨利76.93億元，較去年同期微幅減少1.6%，雖然受惠升息效應，利息淨收益年增2成，手續費淨收益也年增0.3%，不過因資本市場波動加劇，投資淨收益年減高達37.4%。

放款業務方面，華南銀行截至6月底放款餘額達2兆1023億元，年增10.9%，其中以中小企業放款、房屋貸款及外幣放款動能表現較佳；第2季逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率達919.62%，均優於同業平均水準。

華南金指出，華南銀行近年積極發展數位金融科技，下半年將持續強化數位金融服務，擴大使用場景並拓展會員經濟，同時預計推出企業行動銀行App，便利企業戶進行資金調度。

華南永昌證券上半年受股市成交量縮小影響，經紀手續費收入受衝擊，自結稅後淨利5.92億元，年減逾5成；華南產險上半年自結稅後淨利1.49億元，受首季數筆大型商業火險賠案影響加上投資收益縮水，獲利不及去年同期表現。

展望下半年，華南金表示，各國雖已逐步走出COVID-19疫情陰霾，但仍承受通膨之苦，預期金融市場仍有波動，經濟前景尚未明朗，後續端視俄烏戰爭變化、升息力道及景氣狀況而定。

華南金將持續密切觀察市場變化，督促子公司積極因應，並調整為防禦穩健策略，以減緩市場衝擊，期望獲利逐步回穩，進而達成年度預設目標。（編輯：楊凱翔）1110811