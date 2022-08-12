外界籲實施金融漢光演習 金管會：日常監理已有演練

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（中央社記者謝方娪台北12日電）台海情勢升溫，國內智庫及立委均呼籲台灣應實施金融漢光演習。金管會指出，日常監理工作已涵蓋各式演練，且演練內容會視地緣政治及國際情勢發展動態調整，評估無需另外辦理金融漢光演習。

中共日前於台海周邊實施軍演，台海緊張情勢大幅升溫，台灣金融研訓院、中研院及國民黨立法院黨團近日均呼籲台灣應實施金融漢光演習，針對金融戰進行沙盤兵推，並涵蓋經濟封鎖及突發狀況等情境。

金管會官員今天受訪時說明，金管會對金融機構日常監理工作已涵蓋各項演練及各式壓力測試等措施，評估並不需要另外辦理「金融漢光演習」這樣的演練。

有媒體報導公股行庫遭到駭客攻擊，官員說，金融機構樹大招風，容易遭遇國內外駭客攻擊試探，不過媒體報導的事件是日常就會發生的零星攻擊，根據目前監控，台海緊張期間金融機構均沒有遭受異於平常的駭客攻擊行為。

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因應台海情勢緊張，金管會近期有進行強化監控，不過金管會觀察，目前並沒有金融機構發生重大資安事件，即使金融機構有遭到國內外駭客攻擊，但頻率和強度都和平常遭遇的攻擊相同，並無發生特別異常情形，且發生的駭客攻擊均沒有攻破金融機構。

官員說，金管會日常監理已涵蓋相關演練措施，且演練內容均會隨時檢視地緣政治及國際情勢發展，進行相應動態調整。（編輯：潘羿菁）1110812