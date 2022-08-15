衝刺2050淨零排放 吳政忠：著力基礎科研落地

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「基礎科學促進永續發展國際年（IYBSSD）－台灣系列推廣活動」啟動典禮，15日在停泊於基隆港的勵進研究船舉行，國科會主委吳政忠（圖）出席並致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年8月15日

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）國家科學及技術委員會主委吳政忠今天表示，「2050淨零排放」任務艱鉅，以目前科技，應還達不到目標，因此應大大著力於基礎科學，儘早讓淨零科學研究落地，並串連產業。

國科會今天於基隆港舉辦「基礎科學促進永續發展國際年（IYBSSD）－台灣系列推廣活動」啟動典禮，由總統蔡英文親自啟動典禮鳴笛啟航，揭開整年度活動序幕。

國科會說明，透過多點連線，蔡總統、吳政忠與現場學童及線上參與的學者專家，在典禮中利用手機演示台灣地磁量測的科學實驗，以展現台灣基礎科學全民參與、國際連結的精神，從台灣出發與國際共同創造永續未來。

吳政忠致詞表示，國科會長期不遺餘力推動基礎科學，從氣候變遷、災害防救、海洋永續、生物多樣性等，均累積豐碩成果，聯合國教科文組織（UNESCO）去年起發起IYBSSD，就是要在全球推動基礎科學的發展。

吳政忠說，科學不應侷限在城市內，也要推廣到偏遠地區，更不應分性別，尤其須特別注重女性，因此國科會響應辦理一整年的系列活動，要讓基礎科學能平權，也更接近生活。

吳政忠以「2050淨零排放」為例，坦言這是項艱鉅任務，以目前科技還達不到此目標，因此蔡總統指示大大著力於基礎科學，國科會也要讓上游的淨零科學研究儘早落地生根，並連結中下游及產業。

吳政忠強調，科學要走進社會人群，讓全民有感，國科會將持續積極推動基礎研究發展，透過跨部會協力，把研究成果回饋社會，也讓全球看見台灣豐沛的基礎科學能量。

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國科會說明，IYBSSD台灣系列推廣活動涵蓋四大核心主題，包括科學平權：增加科學參與的包容性；科學啟蒙：科學教育扎根，重視科學人才培育；全民參與：全民共創及共享科學成果；國際連結：台灣與國際堅強的夥伴關係。

國科會表示，為與活動核心主題相呼應，啟動典禮選擇在台灣擁有首位女性船長的最大噸位科研船「勵進」舉行，以體現活動在多元視角下科學實踐的精神。（編輯：楊蘭軒）1110815