經部擬提前適用夏月電價 林伯豐：衝擊用電大戶

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因應極端氣候，經濟部近期主動拋出將提前適用夏月電價政策，三三會理事長林伯豐（前）16日表示，夏月電價提前將衝擊用電大戶，也因為成本增加，所以物價會上漲。中央社記者徐肇昌攝 111年8月16日

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（中央社記者曾智怡台北16日）因應極端氣候，經濟部近期主動拋出將提前適用夏月電價政策，對此三三會理事長林伯豐今天認為，此舉將衝擊用電大戶，且造成物價上漲。

經濟部次長曾文生昨天表示，在極端氣候之下，政府思考針對夏月電價適用時間，從每年6月提前實施，「台灣一定會走上這條路」，但仍須交由電價審議委員會討論，若提前實施，影響最多會是企業。

對此林伯豐今天回應，夏月電價提前將衝擊用電大戶，也因為成本增加，「所以物價會上漲」。

他進一步提到能源安全議題，台灣能源進口依賴度高達97%，天然氣發電占比高達42.5%，但天然氣安全存量只有11天，萬一中國軍事演習變成常態化，台灣恐將面臨斷氣斷電，建議政府應重新檢討能源政策，將零排碳的核電作為基載電力，提高核能發電比重至少占30%，核二廠及核三廠延後除役，以達到2050淨零碳排。

針對中國禁止台灣農漁產品進口，他指出，補貼只是短期有效，長期應調整產業結構，改變生產規模，並協助業者積極開拓國際市場。

林伯豐也提到，ECFA對台灣確實有效益，台灣早收產品對大陸出口，由2010年的181億美元，增加至2021年的231億美元，累計減少約88億美元關稅，請政府重視全力維持ECFA。（編輯：潘羿菁）1110816