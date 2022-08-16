半導體業消化庫存恐跌價 大聯大：有保護機制

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（中央社記者吳家豪台北16日電）半導體通路商大聯大今天舉行線上法人說明會指出，半導體產業需要1到2季消化庫存，今年底前仍處於高水位，大聯大與上游設有跌價保護機制，可避免受到庫存調整影響。

大聯大副總經理林春杰表示，由於總體經濟環境、地緣政治、俄烏戰爭等因素影響需求，半導體產業上、中、下游都開始調整庫存，部分個人消費性電子相關產業例如Android手機從去年第4季開始呈現需求疲弱，尤其在中國市場；其次是個人電腦（PC）相關產業，已慢慢受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情紅利消失的影響。

不過，仍有部分半導體應用需求不受影響，例如電動車半導體含金量越來越高，產能及製程還無法滿足市場需求，供應仍吃緊。

林春杰說，半導體產業正在去化庫存，例如記憶體供過於求，手機相關的CMOS感測器、面板相關半導體庫存壓力較大。以目前供需狀況預判，還需要1到2季時間消化庫存，預計今年底前庫存都還在高水位，之後才會恢復正常。

他也提到，在物聯網領域，大聯大與重要夥伴進行系統整合，呼應當前的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）節能減碳趨勢，大聯大不只單純賣IC，也提供物聯網相關聚合系統，針對特定應用例如農林漁牧節能減碳的系統方案，大聯大已投入相當的時間、人力和物力，未來寄予厚望。

大聯大財務長暨發言人袁興文表示，代理商與上游原廠之間設有很多跌價保護或換貨機制，避免價格變動時受到庫存調整的影響。大聯大在經營方面也採取積極作為，持續擴張交貨地理區域、產品應用和策略合作夥伴。

大聯大今年第2季營收達新台幣1990.56億元，季減5.2%，年減0.6%；營業淨利達37.75億元，季減10.5%，年增3.7%，創同期新高；在業外收益挹注下，稅後淨利28.97億元、每股盈餘1.49元均超越財測高標。

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大聯大今年上半年營收達4089.21億元，年增8.4%；營業淨利79.96億元，年增20.6%；稅後淨利63.41億元，年增13.1%；每股盈餘3.54元。成長主因筆電、網通暨週邊設備、伺服器、基地台等高速運算、雲端硬體設備及汽車電子出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求。

展望第3季，大聯大預估營收為1800億元至1900億元，約季減4.5%至9.6%；預估毛利率介於3.7%至3.9%，預估營業利益率則在1.75%至1.95%，預估稅後淨利為22.61億元至26.47億元，預估每股盈餘為1.35元至1.58元。（編輯：黃國倫）1110816