中華徵信所：前6月上市企業新南向投資 首度超越中國

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（中央社記者蘇思云台北16日電）中華徵信所今天表示，今年上半年台灣整體上市公司對新南向投資金額達20.65億美元，首度超越對中國投資金額的17.96億美元，值得持續追蹤變化。

CRIF中華徵信所今天發布新聞稿表示，對照2015年至今台灣對新南向國家及中國大陸投資金額，可以明顯看出對新南向國家投資金額的向上成長，以及中國大陸投資金額快速下降的趨勢。

中華徵信所統計，今年第1季整體上市公司認列新南向轉投資收益達新台幣1621.8億元，較2021年同期大幅成長187.58%，同期間認列中國大陸轉投資收益僅1026.45億元，年衰退10.63%，也反映兩地區轉投資收益出現很大的變化。

中華徵信所指出，上市公司首次出現新南向投資收益彎道超車中國大陸的情況，很可能是新南向投資與中國大陸投資呈現黃金交叉的起始點，非常值得持續追蹤觀察。

受到疫情清零封城的影響，今年第2季中國大陸經濟成長率僅0.4%，並導致上半年經濟成長率降至2.5%；上半年新南向地區經濟則快速增長，其中上市公司投資最多的新加坡及越南，上半年經濟成長率則分別為4.4%及6.42%，可預見整體上市公司第2季認列新南向轉投資收益必然較第1季成長，預估轉投資收益可望上看1800億元，再創單季收益歷史新高。

至於上市公司第2季在中國大陸的投資收益，即使有鴻海的依託，也很難維持2021年同期的1426億元水準，不排除投資收益下滑到1200億元左右。

中華徵信所表示，從2015年至今，比較台灣對新南向和中國大陸投資，其實新南向成長並不如想像得快。新南向真正的成長轉捩點是在2021年，疫情影響外，美國總統拜登上台後不但沒有放鬆對中國大陸的貿易政策，並且在半導體產業上進一步壓迫中國大陸的發展空間，使得台灣企業明顯感受到全球供應鏈的趨勢，向靠攏新南向國家的方向前進。

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中華徵信所指出，這也讓大型企業在新南向國家布局快速升溫，2021年對新南向投資金額成長105.97%，投資金額增加到58.28億美元，再度刷新單年投資金額歷史新高。

根據中華徵信所統計，2021年對新南向投資金額與中國大陸投資金額相差不到3500萬美元，到今年上半年對新南向投資金額20.65億美元，則首度超越對中國大陸投資金額的17.96億美元。新南向投資取代中國大陸成為台灣最大投資地區的趨勢正揭開序幕，後續要關注新南向國家的整年度投資收益情況。（編輯：翟思嘉）1110816