貿協啟動「台灣食品連環GO」攜手亞洲四國突圍

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）中國施壓台灣食品，經濟部、貿協啟動「台灣食品全球GO計畫」，首波鎖定韓國、越南、馬來西亞及新加坡4國進行「台灣食品連環GO」快閃等活動，要帶領台灣食品業者突圍，從「亞洲杯」打向「世界杯」。

經濟部貿易局攜手外貿協會啟動「台灣食品全球GO計畫」，今天在台北國際會議中心，透過視訊，聯手韓國、越南、馬來西亞、新加坡等國公會、協會與業者代表，舉行活動開跑大會。

貿易局長江文若表示，台灣食品業具產品多元化、研發創新及彈性客製化生產能力，受各國買主肯定及消費者青睞，糕餅鳳梨酥及飲料珍珠奶茶更是風靡全球，成為代表台灣的國民食品。

貿協秘書長王熙蒙指出，「台灣食品連環GO」是宛如及時雨的計畫，並有三大特色，包括拓展計畫有節奏、拓銷資源到位以及有完整策略，要讓台灣食品從以往主打亞洲市場，邁向打世界杯。

貿協說明，今天出席台灣場活動的，有駐台北越南經濟文化辦事處副代表Dr. TRAN VAN THUY、馬來西亞友誼及貿易中心商務處處長Mrs. Aninawati Saleh，水產、蔬果、糖果餅乾麵食、糕餅、製茶及米穀等8個公協會，及食品業者郭元益、三叔公、味榮、日正、有機園、成偉及石城。

郭元益公關經理李坤聰受訪強調，這次雖受影響，但其實不若先前媒體報導這麼嚴重。他說明，其外銷市場僅占營收5%，其中又以美國、加拿大、東南亞等市場為大宗，此外，觀光客來台採買主力，在疫情前也是以韓國、日本為大宗。

至於中國市場，李坤聰強調，當然也是其中一個業者們想開拓的市場，但每一個市場對郭元益都很重要，因此會積極參與經濟部的拓銷活動，開拓歐洲或其他市場。

包括「盛香珍」等品牌的成偉食品表示，外銷市場占公司營收約3成，其中中國、美國、加拿大、東南亞地區都有，中國又占整體外銷的3成左右，會持續與貿協等單位了解這一波影響狀況，並加強對日本、韓國，以及東協地區華人市場的拓銷。

主打「3點1刻」沖泡飲品的石城實業代表表示，其產品銷售管道，實體與電商占比各半，其中外銷市場也有透過美國、歐洲的Amazon，以及韓國的SC Korea和E-MART等通路商實體與電商平台行銷。

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中國日前對台灣宣布食品、農漁產品等禁令，經濟部提撥新台幣2億元，啟動「台灣食品全球GO」計畫，要協助業者於東北亞、東南亞、北美等擴大推廣加工食品，預計2000家次廠商受惠、商機達6200萬美元。

其中，計畫中有多項系列活動，包括8月至10月的「台灣食品連環GO」、9至11月的「糕餅節快閃活動」、9至10月的「通路商展售促銷會」以及10月的「線上超市專區」等。（編輯：郭無患）1110817