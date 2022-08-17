數位部27日掛牌 TiEA協會盼組國家隊打世界盃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北17日電）數位發展部預計27日掛牌，候任部長唐鳳16日與台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）理監事進行交流，TiEA理事長、91APP-KY董事長何英圻表示，希望台灣所有優秀的數位企業可以組成「數位國家隊」，一起打世界盃。

根據TiEA今天發布的新聞資料，何英圻指出，過去半導體、科技製造業獲政府支持成為市場主導，現在如能匯聚百家數位公司資源互導，甚至IPO（初次公開發行），以目前在台灣掛牌的數位公司超過千億元市值推估，若能獲政府支持，相信產業規模可望突破兆元大關。

何英圻表示，TiEA成立10年來，已匯聚從Web1、Web2、Web3最具代表性的公司。未來會是數位產業加速成長的黃金10年，他也向唐鳳請願，盼數位部可以成為台灣數位發展的協助者，健全台灣的數位發展環境，讓台灣所有優秀的數位企業可以組成「數位國家隊」，一起打世界盃。

何英圻也代表協會向數位部提出5大倡議，包括加速數位產業的發展、設立可促進數位產業發展的法律、加速企業數位升級與國家數位轉型、著重以Web2.5 為核心的發展、促進資訊安全的推動。

唐鳳表示，數位部將負責「踩油門」的角色，作為政府單位的倡議者，推動數位政策的創新與變革，主要協助數位產業發展，不會因此增加額外的監理要求。此外，將以「全民數位韌性」為目標，建立社會韌性、產業韌性、應變韌性3大價值，與全民及業者共同增進數位應變能力，建立全民夥伴關係。

唐鳳說，未來數位部也將站在業者與公部門間協調者的角色，協助進行跨部會溝通，與產業齊力投入國家數位發展的推動工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

TiEA理事暨資訊安全工作小組召集人、DEVCORE戴夫寇爾執行長翁浩正指出，依靠業者本身的資安防禦能力，難以阻擋大量的規模攻擊，期盼透過流量清洗或各部會的能量協助，強化政府部門與業者的互信與合作關係。資訊安全是所有數位發展的根本，未來數位部可透過與TiEA協會協力，共同促進台灣資訊安全的推動。

TiEA成立於2012年，會員逾200家企業，涵蓋國際網路公司、台灣電子商務公司、社群網站、網路行銷、網路媒體、金融、旅遊、物流、數位內容等各領域企業，是台灣目前匯集最多網路數位軟體業者的協會組織。（編輯：林興盟）1110817