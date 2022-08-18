IDC：亞洲資安支出成長 金融、電信占比高

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（中央社記者江明晏台北18日電）IDC報告指出，因網路攻擊增加，對混合工作模式的需求，推動亞洲區的資安支出持續成長，銀行、電信、政府和製造業將成為2022年IT安全支出最高的企業，其中，金融業和電信公司占比高。

根據國際數據資訊有限公司（IDC）最新的「全球資安支出指南」報告指出，預計2022年亞太區（不含日本）的資安解決方案和服務支出將超過310億美元，比2021年成長15.5%。

相較於亞太市場，2022年台灣資安相關支出將達到8.9億美元，預期至2026年將呈現18%的年複合成長率，略高於整體亞太市場。

IDC台灣資深市場分析師林雅惠表示，台灣資安相關支出至2026年預估以軟體的增幅最大，尤其疫情之後，無論公部門、企業對於行動辦公與數位學習的需求皆明顯增加，使得端點防護市場無論是占比或是成長力道都是資安軟體市場之最。

林雅惠也提到，儘管台灣企業持續擴大對於進階威脅偵測與回應工具的投資，但資安人力短缺是企業普遍面臨的挑戰，這將使得託管服務成為企業在資安投資上的重點，預期至2026年將呈現14.1%的年複合成長。

儘管全球經濟衰退迫在眉睫、地緣政治衝突和通膨上升等不利因素，但IDC預計到2026年，與網路安全相關的硬體、軟體和服務投資將達到576億美元，2021年至2026期間年複合成長率為16.4%。

IDC說明，投資成長的原因是網路攻擊的增加，對混合工作模式的需求增加，以及確保數據隱私和法規遵從性。隨著企業邁向數據主權，有效的威脅管理變得愈來愈重要。

IDC指出，從產業終端使用者的角度來看，銀行、電信、政府和製造業將成為2022年IT安全支出最高的企業。

其中，金融業和電信公司正在投資數位化轉型專案，布局增強資安功能和客戶服務解決方案。隨著開放銀行和電子政務的推動，銀行、金融科技公司和政府機構的互聯程度愈來愈高，同時也為客戶和公民推出了更加個人化的服務。數據安全性、機密性、數據的道德使用以及遵守區域法規是這些產業在資安布局的優先事項。它們將占該地區資安總支出的50%以上。2022年成長最快的產業是地方政府、公用事業和電信。

在整體資安投資中，服務將成為資安市場最大類別，占整體支出近一半，其中託管服務，諮詢服務和整合服務是主要項目。安全軟體將是第二大市場，以端點安全、數據安全軟體以及身份和數位信任軟體為首。

從各國發展來看，中國仍是該地區最大的市場，約占40%，其次為澳洲和印度，占整體資安支出的25%。（編輯：郭無患）1110818