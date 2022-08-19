華夏：PVC價差量還在 下半年經營仍相對樂觀

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（中央社記者賴言曦台北19日電）聚氯乙烯（PVC）大廠華夏海灣塑膠副董事長兼總經理林漢福表示，由於乙烯等原料行情持續走跌，連帶PVC價格持續下滑，導致價格不好，但需求量仍在，不過由於原料成本下跌的幅度大過產品售價，因此下半年PVC經營仍相對樂觀。

華夏今天舉辦法人說明會；華夏上半年營收新台幣101.4億元，年增6.2%，稅後歸屬母公司淨利3.6億元，年減73.6%，每股稅後盈餘（EPS）0.62元。今年前7月PVC總去化量超過23.1萬噸，年減2%。

林漢福表示，PCV原料與產品價格有時差，每一階段原料有自己的供需平衡循環，不過由於近期原料價格快速滑落，EDC（二氯乙烷）從過去的每噸800美元滑落至每噸300美元至400美元，所幸PVC是剛性需求，且成本可以即時反映在售價。

林漢福表示，華夏有4座EDC儲槽，目前還有兩座興建中，預計將增添2萬噸儲量；VCM（氯乙烯）目前有2座儲槽，未來規劃還會再建2座，每座儲量約5000噸。

針對第3季PVC供給情況，華夏副總經理胡吉宏表示，中國大陸PVC交易行情自7月中旬起已觸底反彈，目前PVC開工率維持75%，近來電石法出廠價格呈穩中趨堅，對PVC價格具有支撐，預計在中國大陸PVC價格回溫後，出口去化的必要性已大幅減少。

胡吉宏表示，台灣麥寮、韓國及印尼的PVC及上游廠第3季進行計畫性歲修，加上其他亞洲PVC多採降低開工因應需求減緩的情況，預計區域內短期PVC供應能量偏低。

胡吉宏提到，另外，美國PVC生產已趨正常，近期庫存壓力漸增，轉而加強外銷，如果美國國內經濟衰退沒有改善，或今年沒有颶風災害影響生產，出口壓力可能持續到年底。

PVC需求面部分，胡吉宏指出，中國大陸市場的PVC價格已經在7月下旬觸底反彈，儘管近期市場價格呈現盤整，年底中共20大會議前大陸市場展望偏多，有助穩定亞洲PVC行情。

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胡吉宏表示，印度市場買家目前詢盤增加，雖仍以低價貨源進行比議價，但雨季後農用水管的PVC需求渴望出籠；孟加拉則因近月PVC價格導致買盤保守，但目前正直電線、電纜及管材加工旺季，PVC商機仍可期待。

胡吉宏指出，東南亞市場方面，目前越南因得利窗簾及地磚大型企業進駐，目前PVC年需求約100萬噸，進口量約占60萬噸，今年中國大陸疫情嚴峻推升南向訂單，加上兩岸關係惡化，部分台商再擴大轉單至東南亞生產基地。（編輯：蘇志宗）1110819