風電大案挹注 前7月僑外投資近百億美元年增2倍

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）受惠於離岸風電開發商沃旭能源、海龍控股、哥本哈根基礎建設等大力投資台灣離岸風電，經濟部投審會今天統計，今年1至7月的僑外投資核准金額96.8億餘美元（約合新台幣2906.4億餘元），比去年同期增加高達2倍。

投審會今天公布7月投資統計，111年1至7月期間所核准的僑外投資件數為1426件，年減7.04%；核准金額部分，因政府推動綠能與離岸風電政策，外商投資、增資金額達96億8832.8萬美元，年增201.84%。

投審會說明，在1至7月期間，主要核准的有三案，第一為丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S，以936.6億餘元貸款投資沃旭東南大彰化控股股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司。

其次，是荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.以200.4億餘元增資海龍控股股份有限公司，並轉投資設立海龍二號風電股份有限公司及海龍三號風電股份有限公司，經營離岸風力發電廠。

第三，丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以105.6億餘元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案。

投審會指出，1至7月核准新設公司件數有818件，金額為3.7億餘美元。此外，1至7月核准新南向國家來台投資件數為294件、年減1.67%，金額為15.2億餘美元，年增達327.54%，主要來自澳大利亞、新加坡與泰國。

陸資來台投資部分，今年前7月核准件數有33件、年增43.48%，金額為1769.8萬美元，年減36.52%。

至於對外投資，投審會說明，在1至7月核准件數有312件、年增38.05%，金額為50.2億餘美元，年減33.89%。

今年1至7月對新南向國家投資件數為77件，年增6.94%，金額累計22.5億餘美元，年減55.71%，投資金額較大者有新加坡、澳大利亞與越南。

最後是對中國投資方面，投審會在1至7月核准件數為216件、年減10%，金額累計21.1億餘美元，年增僅0.01%。（編輯：趙蔚蘭）1110822