台新金3路出脫彰銀持股 待處分持股降至5.16%

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（中央社記者謝方娪台北23日電）財政部和台新金日前和解，為彰銀經營權7年訴訟劃下句點，台新金總經理林維俊今天表示，扣除已處分和保留給交換債和己種特別股部位，台新金還有5.16%彰銀持股待處分，將依對金管會承諾在6年內完成出脫。

台新金今天舉行第2季線上法人說明會，近期財政部和台新金上演大和解，彰銀經營權17年糾葛、7年纏訟正式落幕，台新金對彰銀持股變化及後續資金運用引起法人關注。

林維俊說，台新金原先對彰銀持股達22.55%，去年為併購保德信人壽（現在的台新人壽），台新金曾出脫1.93%彰銀持股，近期從公開市場再陸續出售0.21%彰銀持股，8月10日透過集中市場盤後鉅額交易再出售10%彰銀持股。

去年為併購保德信人壽（現在的台新人壽），台新金允諾將透過發行交換債、特別股及盤後鉅額交易等方式出脫彰銀持股，林維俊指出，在發行交換債方面，台新金保留2.42%彰銀部位，發行己種特別股方面，台新金保留2.83%彰銀部位。

林維俊表示，扣除台新金已處分彰銀持股及保留給交換債和己特的彰銀部位，目前台新金還需處理的彰銀部位還有5.16%，未來將依對金管會承諾，在6年內透過公開市場、特別股和交換債，視市場情形適當將彰銀持股處分完畢。

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台新金8月10日透過盤後鉅額交易處分彰銀10%股權，現在手中握有約新台幣190億元現金，林維俊說，當初台新金併購保德信人壽（現在的台新人壽）時，已向主管機關給予承諾，未來處分彰銀持股資金，將優先運用於補足台新人壽接軌IFRS 17和ICS新制的資本缺口。

他表示，目前主管機關還在試算研究業界接軌IFRS 17和ICS的資本要求，台新金處分彰銀持股資金未來將優先處理台新人壽接軌國際保險新制的資金缺口，剩餘資金將依金控法規定用於潛在併購、對子公司增資或短期債票券資金操作等。（編輯：楊凱翔）1110823