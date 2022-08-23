市場憂聯準會持續升息 亞股多收跌

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（中央社香港23日綜合外電報導）由於市場日益擔心美國聯邦準備理事會（Fed）將繼續升息以對抗通膨，亞洲股市今天多持續走跌。

隨著全球央行和財經首長雲集的年度傑克森霍爾經濟政策研討會（Jackson Hole Economic Policy Symposium）本週登場，市場將聚焦在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將對解決物價問題採取什麼計畫，不少人憂心聯準會升息恐使經濟陷入衰退。

Sonex Financial的辛浦森（Matthew Simpson）說：「投資人憂心鮑爾將在傑克森霍爾發表立場強硬的演說，同時警告未來幾個月將面臨挑戰（並引發對經濟衰退的擔憂）。」

「多位聯準會官員的公開評論愈來愈強硬，他們似乎在參加傑克森霍爾會議前讀了相同的劇本，這場活動通常與聯準會發布重要的公告相關。」

東京股市收挫1.2%，香港股市收跌0.8%。上海股市微跌0.05%，投資人無視中國人民銀行調降基準貸款利率，人行也呼籲銀行擴大放款，以協助低迷的房地產市場。

雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉和威靈頓股市也都收跌。曼谷和雅加達股市則逆勢收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110823