更多編輯台推薦新聞：
米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
聯準會
新聞專題
聯準會2/235
首頁 / 證券

市場憂聯準會持續升息 亞股多收跌

2022/8/23 18:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港23日綜合外電報導）由於市場日益擔心美國聯邦準備理事會（Fed）將繼續升息以對抗通膨，亞洲股市今天多持續走跌。

隨著全球央行和財經首長雲集的年度傑克森霍爾經濟政策研討會（Jackson Hole Economic Policy Symposium）本週登場，市場將聚焦在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將對解決物價問題採取什麼計畫，不少人憂心聯準會升息恐使經濟陷入衰退。

Sonex Financial的辛浦森（Matthew Simpson）說：「投資人憂心鮑爾將在傑克森霍爾發表立場強硬的演說，同時警告未來幾個月將面臨挑戰（並引發對經濟衰退的擔憂）。」

「多位聯準會官員的公開評論愈來愈強硬，他們似乎在參加傑克森霍爾會議前讀了相同的劇本，這場活動通常與聯準會發布重要的公告相關。」

東京股市收挫1.2%，香港股市收跌0.8%。上海股市微跌0.05%，投資人無視中國人民銀行調降基準貸款利率，人行也呼籲銀行擴大放款，以協助低迷的房地產市場。

雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉和威靈頓股市也都收跌。曼谷和雅加達股市則逆勢收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110823

鮑爾
升息憂慮再起 美股道瓊大跌643點兩個多月來最慘 投資人憂Fed持續升息 美股重挫道指收跌逾600點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
投資人憂Fed持續升息 日股收跌