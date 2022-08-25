工業富聯砸2.2億投資中國東南基金 拚半導體商機

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海旗下工業富聯投資中國「東南數位化轉型投資基金」，24日公告已認繳人民幣5000萬元（約新台幣2.2億元），占基金比重約6.17%，布局中國東南地區半導體商機。

工業富聯24日公告，作為有限合夥人，認繳東南數位化轉型股權投資（莆田）合夥企業（有限合夥）基金額度人民幣5000萬元，占東南基金比重約6.17%。

工業富聯指出，去年8月19日與深圳弘道天瑞投資、數動股權投資（莆田）及其他投資人，簽訂「東南數位化轉型股權投資（莆田）合夥企業（有限合夥）合夥協定」；數動投資是東南基金的普通合夥人、執行事務合夥人，弘道投資是東南基金的普通合夥人、基金管理人。

工業富聯去年8月指出，參與設立中國東南基金，藉此透過工業互聯網技術與半導體產業整合，探索東南區域半導體商機。

工業富聯在今年7月中旬於網路平台回覆投資者提問時表示，半導體布局鎖定先進封裝、測試、裝備及材料、電子設計自動化（EDA）軟體、晶片設計等領域。根據微信公眾號6月底訊息，工業富聯投資相關合夥企業已收購4座半導體封測廠。（編輯：張均懋）1110825