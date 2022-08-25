助製造業因應庫存壓力 貿易局啟動全球搶單行動專案

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）製造業面臨全球經濟衰退與下半年庫存壓力等挑戰，經濟部國際貿易局今天攜手外貿協會啟動「全球搶單行動專案」，要自9月起推動三大方案，爭取海外訂單，盼創造4.8億美元（約新台幣145億元）商機。

面對全球經濟下行、製造業廠商下半年的庫存壓力，以及對於供應鏈旺季不旺的隱憂，今天貿易局攜手貿協舉辦記者會，宣布啟動「全球搶單行動專案」。

貿易局表示，今天記者會以台灣經貿戰艦為場景，由貿易局局長江文若擔任旗艦計畫指揮官，貿協秘書長王熙蒙擔任總執行官，邀請ICT產品、智慧服務、電動車、基建工程等公協會及各領域企業代表，力挺旗艦計畫。

江文若表示，台灣出口已連25個月正成長，且都達兩位數以上成長率，為維持出口動能並超前部署，「全球搶單行動專案」以「分散市場、多元產業、數位行銷」作為策略，全方位協助企業拚出口、搶訂單。

江文若強調，透過此專案，預計會與全世界數百買主接洽，協助的產業涵蓋電子資通訊、智慧醫療，甚至是機械、紡織、文創甚至基礎建設，貿協也己訂下目標，希望能爭取到4.8億美元的商機，貿易局與貿協也將全力以赴。

王熙蒙說明，「全球搶單行動專案」自9月開始，將緊鑼密鼓辦理三大旗艦活動， 分別是9月21日舉行的「電子資通訊與智慧醫材採購大會」、11月底的「韌性供應鏈夥伴大會」，以及正在籌組的「新南向智慧產業貿訪團」。

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王熙蒙表示，除供應鏈韌性外，也要打造行銷韌性，例如第一個旗艦計畫，已邀到來自38國的153位夥伴，如義大利的工業顯示器領導廠商、保加利亞資通訊的第一大代理商等等，都是過去較少接觸的新興市場。

貿易局表示，今天出席活動的公協會與企業代表，有電電公會副理事長許介立、研華董事何春盛、台灣世曦工程董事長施義芳、遠創智慧執行董事張永昌、鴻海MIH執行長鄭顯聰、神通資科副總經理丘金勝等。（編輯：楊蘭軒）1110825