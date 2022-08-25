台灣味飄香美國 國內餐飲品牌啟動跨海布局

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（中央社記者江明晏台北25日電）疫情趨緩，國內餐飲品牌紛紛將「美國夢」付諸行動，八方雲集今年3月已插旗南加州工業市，六角集團旗下「段純貞牛肉麵」將於美西加州開出二店，路易莎、胡同燒肉也計劃明年進軍美國市場。

全球疫情自2020年初爆發，國內餐飲品牌停下海外布局腳步，近期隨著疫情「流感化」，各國民眾恢復正常生活，國內餐飲品牌陸續將「美國夢」付諸行動，讓台灣味飄香美國市場。

六角國際餐飲海外版圖持續擴張，今天發布新聞稿宣布，旗下王座國際品牌「段純貞牛肉麵」北加二店將於8月27日正式開張營運。六角國際董事長王耀輝指出，2021年「段純貞牛肉麵」首度進軍美西加州，在矽谷庫比蒂諾開出北加一店，無畏疫情影響，業績亮眼，今年串聯二店擴大服務範疇，採取設立衛星廚房的策略；加上2020年首度插旗香港餐飲市場，目前香港5家門市，累計海外門市達7店，目前也正籌備加拿大和英國市場，今年目標可望達成海外市場展店10家規模，下半年海外品牌營業額上看年增率200%。

王座國際總經理林子恒表示，牛肉麵是台灣美食代表，而「段純貞牛肉麵」更入選當地餐飲外送服務品牌票選台灣美食之一，加上矽谷為華人餐飲聚落，鄰近有蘋果、Google等大廠，就業市場人口帶動餐飲需求成長，因此增設二店持續搶攻矽谷餐飲消費市場。

另一方面，台灣鍋貼品牌「八方雲集」今年3月首度踏出亞洲市場，在南加州工業市開出首家門市，工廠則座落在南加州爾灣市，八方雲集指出，明年在美國將拓展至8家門市，主要皆位於南加州。明年2、3月開出的兩家新店，其中一家是小店型，只提供外帶；第2季開出的店有一家會落腳在大華超市，以進駐美食街的型式開出。另外，2024年將挺進北加州，包括設置北加州中央工廠和開出北加州第一家八方雲集門市。

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後疫情時代，台灣本土咖啡品牌路易莎將持續布局海外市場，路易莎董事長黃銘賢透露，在泰國可能會轉賣早午餐，已考慮在日本經營一間「前店後廠」型態的店，明年也打算敲開美國市場，開設外帶為主的店型。

橘焱胡同董事長吳念忠表示，「胡同燒肉」原先在疫情前，就曾與合作夥伴洽談進軍美國的計畫，現在疫情趨緩後，預估明年底之前將有望開設美國首間加盟店。（編輯：林興盟）1110825