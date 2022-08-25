投資台灣三大方案桃園吸金居冠 辦招商論壇交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市長鄭文燦今天和行政院副院長沈榮津，出席桃園企業聯繫招商論壇，2人皆肯定桃園在「投資台灣三大方案」中，獲得全國第1的投資金額，並鼓勵企業互相交流、迎向未來。

鄭文燦下午和沈榮津一同出席「NEO桃園！迎變而上開啟新局」2022桃園企業聯繫招商論壇，會中邀請參與「投資台灣三大方案」的企業擔任講者，分享實務經驗。

鄭文燦致詞時表示，桃園為台灣工業產值第1的縣市，每年工業產值近新台幣3兆，也是全國最大的產業聚落，約有1.2萬家工廠落腳桃園；桃園是國家重要經濟引擎，「看好台灣，選擇桃園」就是正確理念。

鄭文燦說，中央「投資台灣三大方案」近新台幣1兆8000億元的投資金額中，桃園獲投資金額達3425億元，佔比約2成，為全國第1，預估創造就業數2萬7754人。

鄭文燦也說，市府在航空城計畫所劃設380公頃產專區中，於第1階段優先釋出9處基地，已有7處基地標出，另外也開發10個產業園區，預計將可釋出約209公頃產業用地，解決企業缺地問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沈榮津致詞時表示，政府近年力推能源轉型，包括太陽光電、離岸風電，皆取得豐碩成果，提供可靠電力，確保企業用電無虞；桃園在「投資台灣三大方案」中，獲得投資金額為全國第1，是不簡單的成就。

沈榮津表示，現在國際情勢變化多端，包括通膨、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等，期盼透過論壇作為平台，讓企業分享、交流經驗，共同面對未來新局勢。（編輯：方沛清）1110825