台德經貿對話 聚焦綠能半導體與電動車供應鏈合作

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）經濟部今天表示，經濟部次長陳正祺今天出席第20屆台德經濟合作會議，與德方進行首屆台德經貿政策對話，針對再生能源、循環經濟、半導體及電動車供應鏈等領域，探詢合作機會。

經濟部發布新聞稿指出，陳正祺出席第20屆台德經濟合作會議並致詞，也利用此次機會進行首屆台德經貿政策對話。

經濟部說明，台德雙方在會議見證台灣西門子、鉅鋼機械及如億自動化三方簽署合作備忘錄，就能源效率、數位孿生、以及永續發展領域進行合作，也共同聽取雙方業者建言，交流領域包括總體投資環境、電動車、智慧機械及再生能源等。

經濟部指出，德國經濟辦事處於2021年德國商業信心調查報告中指出，高達61.3%的在台德商預期2022年台灣經濟將持續成長。陳正祺也在會中表示，經濟部非常重視外商建言，將致力創造更友善投資環境，歡迎外商持續加碼在台投資，持續深化雙邊合作。

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經濟部表示，台德經濟合作會議已舉辦34年，是台德雙邊經貿部門及業界重要交流平台。今天會議與會人數逾120人，會議聚焦討論碳中和及淨零碳排，透過雙方產業專家交流，期盼創造台德節能減碳新商機。

據統計，德國為台灣在歐盟最大貿易夥伴及第3大外資來源國，2021年台德雙邊貿易額達207億美元。截至2022年7月止，德國來台投資累計44.8億美元，主要分布在機械及工具機、電子及電腦、能源及汽車等產業。（編輯：林興盟）1110825