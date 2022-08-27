半導體籠罩庫存陰霾 IC設計廠營運強弱差異大

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（中央社記者張建中新竹27日電）半導體供應鏈展開庫存調整，不少IC設計廠因客戶需求疲弱影響，第3季業績恐將季減2至3成水準，部分廠商營運展望依然樂觀，表現將出現明顯差異。

隨著通膨飆高，消費需求遭到壓抑，全球經濟轉弱，半導體庫存問題升高，不僅電視、筆記型電腦及手機市場持續去化庫存，先前需求強勁的伺服器市場，也因整體大環境氛圍保守影響，市場需求趨緩。

據國內法人估計，第2季晶片庫存週轉天數攀高至94天，達近10年新高水準。若不考量部分廠商打掉庫存，各應用別均有上升。

受消費電子及電腦市場需求疲軟影響，電源管理晶片廠致新、觸控晶片廠義隆電及高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY第3季營運展望保守，季營收恐將較第2季減少2至3成水準。

手機晶片廠聯發科也因客戶持續調整庫存，第3季業績表現恐將旺季不旺，季營收將滑落到新台幣1417億至1542億元，季減1%至9%。

不過，車用、工業及網通等市場需求持續熱絡，部分IC設計廠第3季營運展望依然樂觀。網通晶片廠瑞昱因網通市場需求強度延續，第3季展望謹慎正向，並預期下半年表現應可優於上半年。

矽智財（IP）廠力旺及M31也都樂觀看待營運前景。力旺預期，第3季包括授權金與權利金兩大業務可望同步成長，整體營運將可延續成長動能，季營收將再創新高。

M31預期，受惠新研發動能升溫，下半年營運仍有顯著動能，今年總營收可望成長20%至25%，並朝成長30%的方向努力。

至於庫存調整時間，多數IC設計廠預期，庫存調整需要2季的時間，明年上半年需求能否回復正常，今年底銷售狀況是重要觀察指標。（編輯：翟思嘉）1110827