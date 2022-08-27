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印度廢塑商機 思創籌設2廠生產紙吸管

2022/8/27 16:36（8/27 16:56 更新）
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思創全球營運長盧幼貞（右2）與貿協清奈辦事處主任施育龍（左2）25日拜會卡納塔卡省商工局局長克利希納（中）。（貿協清奈辦事處提供）
思創全球營運長盧幼貞（右2）與貿協清奈辦事處主任施育龍（左2）25日拜會卡納塔卡省商工局局長克利希納（中）。（貿協清奈辦事處提供）
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（中央社台北27日電）印度政府上月宣布禁用「一次性塑膠」製品，台灣思創公司團隊最近在外貿協會人員陪同下，於印度南部卡納塔卡省進行4天考察，與當地政府官員洽談設廠生產紙吸管等環保產品事宜。

這將是思創公司在印度的第2座廠房。

思創全球營運長盧幼貞於24日至27日偕同思創印度公司多名主管，由貿協清奈辦事處主任施育龍、李奕霖經理陪同，考察了位於卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kolar）的工廠預定地。

此外，思創一行人也拜會了卡納塔卡省首席祕書夏瑪（Vandita Sharma）、卡納塔卡省商工局局長克利希納（Gunjan Krishna）等地方官員，並獲邀參加11月舉辦的全球投資說明會。

在今天於卡納塔卡省首府班加羅爾市（Bengaluru）召開的記者會中，盧幼貞向當地媒體表示，塑膠廢棄物嚴重危害地球生態，思創將在印度生產具獨家專利的紙吸管、紙軟管、紙瓶、飲口衛生杯蓋等產品，與印度共同守護環境。

盧幼貞補充，思創也盼在印度中央政府的「國家竹計畫」（National Bamboo Mission）之下，利用卡納塔卡省各地的竹材料，生產創新消費者產品。

印度總理莫迪早於2018年宣布將禁用「一次性塑膠」產品，包括吸管、餐具、包裝薄膜等。中央政府今年7月開始實施禁令，為替代性的環保材質產品帶來商機。

思創目前在德里的衛星城市古爾岡（Gurugram）已設有一座廠房，預計第一期將於11月投入量產， 5條生產線的每月產能為一億支紙吸管。（編輯：黃自強）1110827

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