鮑爾演說放鷹 亞股幾乎全收跌

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（中央社香港29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上週警告恐將進一步升息以對抗通膨，澆熄了對於明年可能降息的希望，亞洲股市今天幾乎全部收跌，美元反彈回升。

法新社報導，鮑爾26日在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表眾所矚目談話。他表示，他的首要之務是降低創40年新高的通膨，即便得以犧牲經濟成長為代價，因為現在若未能採取行動，之後將造成更多痛苦。

他也指出：「恢復物價穩定將需要一段時間，而且需要強有力地使用我們的工具，使需求與供給取得更佳的平衡。」

此言一出，華爾街26日賣壓籠罩，因投資人預期貨幣緊縮政策期間將延長，美股3大指數都重挫3%至4%。

在此之前，由於經濟數據疲弱和物價上漲減緩，掀起對於聯準會將放緩升息的希望，市場最近幾週才從6月低點反彈，而鮑爾的談話再對市場造成衝擊。

分析師指稱，在美國公債殖利率（衡量未來利率的指標）飆高之際，聯準會於下月連續第3次升息3碼的機率攀升。

東京股市日經225指數下滑2.7%，收27878.96點；香港恆生指數下挫0.7%，收20023.22點；上海證券交易所綜合指數小漲0.1%，收3240.73點。

此外，雪梨、首爾、孟買、台北、新加坡、馬尼拉、曼谷、雅加達及威靈頓股市也下跌。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110829