美股重挫千點台股跟跌 證交所籲投資人關注基本面
2022/8/29 20:16
（中央社記者潘智義台北29日電）受美國聯準會（Fed）主席鮑爾9月不排除升息3碼說法影響，美股重挫逾千點，台股今天大跌352.25點，跌破萬五關卡；台灣證券交易所提醒投資人應理性看待近期行情變化。
台灣證券交易所表示，近期受到美國聯準會貨幣政策轉趨鷹派、經濟前景憂慮及國際資金流動等因素影響，國際股市波動劇烈，連帶影響台股表現，但上市公司今年以來表現仍屬優異，公司治理品質持續提升，投資人不須過度恐慌。
證交所說明，台灣上市公司近期營收獲利持穩成長，經統計，上市公司111年上半年營收達新台幣18兆1441億元，較110年同期增長14.21%，且111年上半年度稅前淨利達2兆3120億元，較110年同期成長24.55%。
此外，上市公司7月表現優異，111年7月營收總計3兆3098億元，較110年同期成長6.81%，且累計1至7月營收總計23兆573億元，較110年同期成長10.05%，其中共633家上市公司呈現營收成長，比重逾65%，顯示上市公司基本面仍穩健且營收表現維持動能。
證交所強調，短期股市波動難免，但中長期投資應關注基本面，證交所將持續密切關注國際局勢對市場影響，假如股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。（編輯：楊凱翔）1110829
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