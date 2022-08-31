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台積電股價黑翻紅 站回季線496.5元

2022/8/31 10:24（8/31 10:38 更新）
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台積電31日股價開低走高，盤中由黑翻紅，達497.5元，站上季線496.5元，上漲1.5元。（中央社檔案照片）
台積電31日股價開低走高，盤中由黑翻紅，達497.5元，站上季線496.5元，上漲1.5元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹31日電）晶圓代工廠台積電股價開低走高，盤中由黑翻紅，達497.5元，站上季線496.5元，上漲1.5元。

市場持續憂心美國聯準會可能積極升息，美股全面收低，道瓊工業指數下跌308.12點，跌幅0.96%；那斯達克指數下跌134.53點，跌幅1.12%；費城半導體指數下跌35.867點，跌幅1.31%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌0.06美元，跌幅0.07%，收在82.79美元，市值4293.55億美元，居全球第9位。

台積電今天開低，達492元，下跌4元，隨後買盤湧入，推升台積電震盪走高，由黑翻紅，達497.5元，上漲1.5元，市值增加388億元，達12.9兆元。

台積電30日在新竹舉行2022台灣技術論壇，總裁魏哲家說，3奈米即將量產，2奈米預計2025年量產。他強調，台積電2奈米將會是最好的技術，且不會與客戶競爭。（編輯：張均懋）1110831

魏哲家
傳蘋果進軍元宇宙 玉晶光揚明光股價大漲 魏哲家：全球化有效率供應時代已過去 成本將急增
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