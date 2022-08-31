彭双浪：品牌庫存逐漸健康 客戶面板拉貨轉積極

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台北科技大學攜手友達光電成立聯合研發中心，31日舉行揭牌典禮，友達董事長彭双浪出席表示，與北科大合作，看重的是「基礎研究」及「跨領域合作」，不僅與北科大工程相關學院合作，也有與管學院的合作項目。中央社記者張皓安攝 111年8月31日

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（中央社記者賴言曦台北31日電）友達董事長彭双浪今天表示，經過上半年庫存調節後，品牌廠下半年庫存逐漸回到健康水準，部分客戶拉貨開始轉趨積極，但恢復正常情況仍需要時間。

彭双浪今天出席友達、台北科技大學聯合研發中心揭牌典禮會後受訪表示，品牌廠去年對今年的預估有點過於樂觀，導致上半年都在調節庫存，部分客戶下半年回到健康水準，拉貨轉趨積極；而上半年供過於求也讓中國大陸業者進行降載，為供給端帶來平衡。

彭双浪提到，友達不做庫存，大家可從第2季財報看出，友達庫存是業界算低，因此當客戶未來有拉貨需求時，友達能以更「新鮮」的貨供應客戶，加上友達工廠稼動率沒有很滿，可隨時因應客戶需求。

彭双浪表示，隨著各國逐漸朝向與COVID-19疫情共存，疫情影響面板業不大；反而是歐美政府為抑制通貨膨脹採取升息措施，開發中國家貨幣貶值導致經濟崩潰衝擊消費，以及俄烏戰爭尚未止息，原物料價格、工資上漲及氣候變遷等，帶來的影響較大。

尤其在氣候變遷方面，彭双浪說，今年堪稱史上最長夏天，氣溫屢創新高，加上全球各地天災不斷，為消費市場帶來影響，也為企業經營帶來很多不可預測因素，友達為此更積極轉型，期待能脫離面板景氣循環劇烈的情況。

彭双浪說，友達20年前就認知到面板是耗能耗水產業，因此及早布局節水節能措施。目前友達每年可節能2%以上，雖然總體耗能數字仍偏高，但每年都有逐漸下降，挹注淨零碳排目標。

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節水方面，彭双浪說，友達水資源回收率近95%，每天注入新鮮水量非常少，且去年上半年台灣非常乾旱時，友達也沒有斷水，顯示友達對水資源使用效率及回收率的布局效益。

彭双浪提到，友達目前除了面板製造外，也透過其他子公司提供產業更多服務。例如友達數位提供產業提升智能製造能力及效率的服務，友達宇沛永續則專注在水資源及淨零碳排上，利用人工智慧（AI）、大數據及智慧手法，協助產業儘快達到淨零碳排目標。（編輯：張良知）1110831