電信兩大合併案 NCC最快9月底開聽證會

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（中央社記者蘇思云台北31日電）NCC今天表示，電信業兩大合併案，關注資源合理分配、產業發展、用戶權益、維繫市場競爭與國家安全等五大面向議題，預計最快將在9月底、10月召開2場聽證會。

台灣大哥大合併台灣之星以及遠傳電信合併亞太電信，為電信市場投下震撼彈，兩案已經分別在2月10日跟3月23日向國家通訊傳播委員會（NCC）申請遞件，外界關注NCC審查進度。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，先前已經徵詢過專家學者意見，專家關注業者如何增進偏鄉涵蓋，也有學者提醒，雖然合併案讓電信業看起來5家變3家，但隨著科技發展，其實Line、臉書也有提供類似電信服務的語音通訊服務，對傳統電信業者營收已經產生很大的影響，因此合併案審查上，不能只是看電信業市場而已。

此外，市場也關注消費者保護權益，台灣之星或是亞太電信先前資費合約後續是否會維持。翁柏宗表示，學者指出，台灣大哥大表明願意維持台灣之星終身合約，遠傳也說要做到0衝擊，初步看起來都有承諾維護消費者權益，但NCC後續也會請業者更明確說清楚。

翁柏宗表示，合併案影響廣泛，會根據電信管理法第26條第6項規定，考量資源合理分配、是否有助於產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭與國家安全等五大面向，另外對於促進基站涵蓋、員工權益保障等，都會納入會議議題。

翁柏宗表示，合併的業者自然會希望可以達到規模經濟、降低成本，NCC會關注健全整體通傳產業、希望投入更多經費在5G跟6G，在健全產業發展跟市場公平競爭上取得平衡點。NCC規劃將在9月底、10月初針對合併案分別召開2場聽證會，邀請相關當事人、利害關係人與鑑定人與會表達意見，後續審查上也會參考各界意見。

至於合併後頻率可能超過1/3規定的議題，審查上如何解讀，翁柏宗表示，目前頻率資源管理是數位發展部權責範圍，後續這部分也會請數位部表示意見。（編輯：潘羿菁）1110831