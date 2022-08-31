陳慧遊當選壽險公會理事長 勝出關鍵為中小業者支持

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（中央社記者謝方娪台北31日電）3年一次改選的壽險公會再掀激烈競爭，今年南山人壽董事長尹崇堯與全球人壽董事陳慧遊兩人均表態角逐，競選期間不僅拋出政見，也勤於拜會各業者拉票，最後由陳慧遊高票當選，業者分析，關鍵在於獲得中小型壽險業者票數比例高。

壽險公會今天改選第9屆理監事並選舉新任理事長，南山人壽董事長尹崇堯在首輪理事選舉中出局，無緣進入第2輪競選壽險公會理事長；陳慧遊則在第2輪選舉以逾9成得票率當選壽險公會新任理事長。

他當選後自詡為壽險園丁，未來將做到溝通協調，老幼相扶持，一路走下去。事實上，陳慧遊過往資歷並非長期在保險領域，由於曾經擔任前總統陳水扁官邸總管，突顯政商人脈豐富，如今初次競選理事長便成功，令外界注目。

壽險業分析，過往壽險公會理事長為大型壽險公司，基本上還是會比較專注自己公司議題，中小型壽險公司對壽險公會理事長的期待，是希望選一位能多包容及照顧不同公司聲音的理事長，「陳慧遊看起來是相對能期待的人選」。

其次，壽險業高層說，陳慧遊有政治背景，未來和主管機關討論議題時，應相對有溝通協調的能耐，「畢竟一家保險公司代表作為公會理事長，和監理機關討論議題時，實際上還是會處於相對弱勢的位置」。

這名高層指出，當中小型壽險遇到困難，尋求壽險公會協助和監理機關溝通時，盼望壽險公會理事長是能抱持開放心態的人選，不要用既定框架過濾中小型壽險提案，以「主管機關不可能同意」就先予以否決，「不可能什麼事都有好結果，但若談都不談就被過濾掉，就完全不會有機會」。

也因為陳慧遊在競選期間主打平等對待、溝通協調，不論是大型、中小型或外商壽險，行業發展要能「雨露均霑」，讓他在中小型業者得票數相當高，是勝出關鍵。

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1967年次、現年55歲的陳慧遊畢業自台灣大學動物科學技術學系，曾任前總統陳水扁官邸總管、秋雨創新董事長，現任全球人壽董事及和德昌（麥當勞）董事，政商人脈豐富，閒暇興趣是爬山。

相比競選對手先前積極對外發布政見信爭取支持，陳慧遊在宣傳上相對低調，在決定參選壽險公會理事長後至壽險公會改選前，僅一次公開發布過親筆信闡述政見。（編輯：潘羿菁）1110831