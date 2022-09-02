房市928檔期查違法銷售 公平會派秘密客走進預售屋

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）隨著貨幣政策轉向緊縮，火熱房市今年終於有了降溫跡象，如今房市928檔期將至，政府依舊不敢鬆懈，公平會副主委陳志民表示，為了避免業者用不實廣告影響購屋民眾判斷，將加大力道緊盯市況，特別是預售屋。

房市928檔期即將到來，不少建商、代銷業者已經磨刀霍霍，希望衝刺買氣。不過公平會副主委陳志民今天接受媒體訪問時表示，公平會一直以來很重視房地產，每年處分案也有很大一部分是建案廣告不實，隨著928檔期愈來愈近，看屋民眾會愈來愈多，公平會將花更多時間注意是否當中有違法行為。

陳志民表示，公平會內部設有監測小組，每天都會有專人以網路監測有無不實廣告樣態，也透過「秘密客」作為調查手段，實地訪視銷售情形。

公平會觀察發現，預售屋常見的違法態樣是銷售現場沒有提供重要交易資訊給購屋民眾審閱，如地盤圖、各戶持分總表，以及預售屋買賣契約書等，或是要求付訂金才能取得。陳志民強調，要賣預售屋可以，但應提供的文件也要準備好，「當消費者跟你要的時候，你不能附帶條件、該給就是要給」。

不過陳志民補充，公平會持續宣導與處份後，業者已經有比較大改進，這是比較明確的執法效果。

媒體也關切統一收購家樂福案件的進度，陳志民表示，公平會已在7月中旬收到案件，但目前還在補件階段，待資料齊備後，就會正式進入審查程序。（編輯：楊凱翔）1110902