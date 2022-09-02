2隻護國緝毒神犬退役 關務署開放民眾申請認養

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（中央社記者張璦台北2日電）財政部今天表示，關務署緝毒犬培訓中心有2隻現年10歲的拉不拉多除役緝毒犬，正在等待新主人，牠們服役期間查獲多件毒品走私案，表現優異，歡迎有飼養犬隻經驗、家中有庭院，並有照顧犬隻至終老意願的民眾申請認養。

根據緝毒犬培訓中心統計，鎮守4大海關的緝毒犬，光是今年上半年就攔下超過146公斤、價值逾2.4億元的毒品，已達去年度查緝實績的7成，成效卓越。

財政部今天指出，緝毒犬培訓中心有2隻拉不拉多除役緝毒犬正在等待新主人，這2隻拉不拉多是現年10歲的Wayne（黃色）及Vitos（黑色），都是在民國103年結訓分配關區上線執勤，分別在110年及111年退役。

財政部表示，Wayne和Vitos在服役期間查獲多件毒品走私案，表現優異，並擔任培訓中心公種犬，為培訓中心繁衍許多優秀犬仔；歡迎有飼養犬隻經驗、家中有庭院，並有照顧犬隻至終老意願的民眾申請認養。

財政部指出，緝毒犬培訓中心是全國唯一結合犬隻育種、發展及訓練的執勤犬訓練中心，自97年開始運作，至今已培育104胎681隻拉不拉多犬，完訓95名領犬員及102隻執勤犬（含緝毒、緝菸及偵爆犬），目前於各關部署41組緝毒犬隊（1人1犬為1組）。

同時，因應台北港海運快遞業務量增加，及未來桃園國際機場第三航廈完工啟用，貨物及入境旅客通關數量勢必增加，為強化邊境毒品查緝量能，規劃逐年增補各關犬隊，預計於114年底部署至44組緝毒犬隊。

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至於緝毒犬的除役與照顧，關務署說明，依據政府部門執勤犬照護管理規則規定，執勤犬服務年限為4年至7年，緝毒犬除役年齡約在7歲至9歲，相當於人類50歲至65歲，卸下緝毒重擔的犬隻，因經過長期社會化訓練，非常親人又貼心，進入認養家庭後，必可成為凝聚全家情感、分享歡樂及正向能量的陪伴犬。

關務署補充，除役犬隻優先由原領犬員或寄養家庭認養，無上述人員認養的犬隻則開放一般民眾申請認養，相關訊息可至海關緝毒犬專區網站查詢。（編輯：翟思嘉）1110902