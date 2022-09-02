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中華電信投資高雄 打造國產5G O-RAN專網

2022/9/2 18:47
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（中央社記者江明晏台北2日電）中華電信今天在高雄亞灣區展示5G AIoT應用成果，並啟用「5G專網應用中心」，宣告將於高雄亞灣打造首座國產5G O-RAN戶外n79專頻專網的實證場域，助力台廠對外爭取國際訂單。

中華電信今天於高雄成功大樓展示集團在高雄亞灣投入5G AIoT應用領域的成果，並邀請高雄市長陳其邁共同揭牌啟用「5G專網應用中心」，宣告將於高雄亞灣打造首座國產5G O-RAN戶外n79專頻專網的實證場域。

中華電信自民國109年11月30日受高雄市號召成為「亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」創始成員之一，積極投入高雄亞灣區資通訊與5G網路建設，去年4月8日更是整合集團能量，由子公司中華系統整合公司與國際大廠及國內5G AIoT垂直應用領域廠商正式進駐高雄亞灣區中華電信成功大樓，與各領域廠商合作發展5G AIoT應用與服務，並由中華系整在高雄地區招募人才，投入包括智慧製造、智慧醫療、智慧巡檢與AR應用等5G垂直應用的研發。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信身為電信龍頭，在高雄亞灣區5G AIoT國際大聯盟創立之初便允諾以集團的能量投入5G AIoT應用研發，同時提供在地就業機會，並逐步推動各項資通訊與5G專網建設。

中華電信指出，啟動中華電信在高雄亞灣的下一階段計畫，將攜手國產O-RAN大廠與5G應用開發商，在亞灣區設立「專網應用中心」，將號召國產O-RAN大廠共同合作，於高雄亞灣區打造國內第一套戶外國產5G O-RAN n79專頻專網，作為未來實證各種5G專網應用基礎。

同時，中華電也將建置自行研發的IOC資料共通平台，支援各種5G應用資料收集、轉換與遞送，讓有5G應用開發需求的廠商，以租代買降低進入5G專網的使用門檻，藉由5G專網與資料共通平台快速取得所需資訊，進行各種5G垂直應用的研發。

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中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信在高雄亞灣區打造的全台第一套戶外國產O-RAN n79專頻專網，目的是為了透過這個專網驗證國產O-RAN基地台的穩定性與互通性，除了做為電信公司在未來投入國產基地台建設的前期測試，提供國產O-RAN大廠各項應用數據的即時反饋，做為持續優化國產O-RAN設備的參考，也讓電信公司在接下來的數年內投入國產5G設備建置規劃時，可以迅速滿足5G商用網路的嚴苛考驗。

同時，中華電也希望透過5G專網與垂直應用在高雄亞灣區戶外場域的實證，證明台灣5G O-RAN設備的能力，推動台灣5G產業發展迅速接軌國際，爭取國際訂單。

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