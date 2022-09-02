中華電信高雄打造專網 陳其邁：亞太研發基地準備

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）中華電信今天在高雄啟用「5G專網應用中心」，高雄市長陳其邁說，在產業結構轉型時勢必得因應相關潮流，「亞灣2.0計畫」未來作為亞太地區重要研發基地預作準備。

中華電信今天在高雄成功大樓展示集團在高雄亞灣投入5G AIoT應用領域成果，並邀請陳其邁共同揭牌啟用「5G專網應用中心」，宣告將於高雄亞灣打造首座國產5G O-RAN戶外n79專頻專網的實證場域。

陳其邁感謝中華電信大力支持，是5G AIoT國際大聯盟的創始會員，短短不到2年，在亞灣區提供相關基礎建設，加碼投資5G應用服務系統整合，同時帶動整體企業的垂直整合運用，與市府一同成為業者最即時、最值得信賴、最有效率夥伴，相信亞灣區在市府與中華電信並肩合作下，將成為國內絕佳5G垂直應用驗證最佳場域。

陳其邁表示，「數位轉型」、「淨零轉型」對於傳統產業至關重要，帶來挑戰同步也提供機會，是國際競爭市場中企業能否永續的評價關鍵，高雄亞灣要成為「數位轉型」最佳練兵之處，機會是留給準備好的人，市府進行各項超前部署，才能在國際競爭中搶得市場，歡迎所有業者相信高雄、投資高雄。

陳其邁指出，隨國際產業結構調整，面對土地稀少、缺工情況，台灣製造業將越來越困難，而整體高科技產業人才需求非常強勁，在產業結構轉型時勢必得因應相關潮流。市府在亞灣區推出「亞灣2.0計畫」，在站穩既有基礎下全力發展，打造亞灣成為研發中心、訓練中心及服務應用中心，搭配中華電信最即時電信基礎建設同步施作布建，提供國際大型系統整合商，未來作為亞太地區重要研發基地預作準備。

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依高市府今天新聞稿，電信龍頭中華電信啟動在亞灣推動計畫下一階段目標，於高雄亞灣區成立「專網應用中心」，為5G AIoT注入量能，號召國產O-RAN大廠共同合作，打造國內第一套戶外國產5G O-RAN n79專頻專網，作為未來實證各種5G專網應用基礎。

同時，也將建置中華電信自行研發的IOC資料共通平台，支援各種5G應用資料收集、轉換與遞送，讓有5G應用開發需求廠商，「以租代買」降低進入5G專網使用門檻，藉5G專網與資料共通平台快速取得所需資訊，進行各種5G垂直應用研發。（編輯：孫承武）1110902