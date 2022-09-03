分盤交易股26日起揭露5檔買賣資訊 提高資訊透明
2022/9/3 10:49
（中央社記者潘智義台北3日電）台灣證券交易所將自26日起，開放分盤交易、全額交割等類處置股票，比照一般股票揭露模擬撮合成交及最佳5檔買賣價量訊息。法人指出，將有利投資人選擇較佳買賣價位。
證交所推動盤中逐筆交易，也同步推出每5秒揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量的訊息供投資人參考。
部分法人認為，對於將原本要「降溫」的分盤交易股票，卻提供最佳5檔價量訊息，豈不有增溫的效果；但也有法人評估，提供最佳5檔資訊，對帶動分盤交易股票成交量效果有限，僅單純讓有意購買者可以選擇較合適的價位。
兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，既要求將特定股票分盤交易，就是要讓投資人冷靜一下，決定買賣前深思熟慮，且買賣要預收款券，帳戶須有足夠資金、或有股票才能交易。
黃國偉認為，若投資人想透過揭示最佳5檔買賣訊息，買賣分盤交易股票，應只是希望買賣的價位不至於出現太大落差，避免買太高或賣太低價位。
法人指出，證交所將開放分盤交易這些處置股票揭示最佳5檔買賣資訊，與一般股票一樣揭示最佳5檔資訊，目的就是提高台股交易的資訊透明度。（編輯：郭無患）1110903
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