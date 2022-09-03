抗通膨憂經濟衰退美股挫 台股跟跌恐陷整理

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（中央社記者潘智義台北3日電）美聯準會主席鮑爾對抗通膨，傳出不排除9月升息3碼的說法，讓美股近來重挫，台股跟跌。法人認為，後續除觀察聯準會升息，美經濟衰退疑慮，短期蘋果新機發表也是市場焦點。

法人指出，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前在世界央行年會演說，發表強力對抗通貨膨脹飆漲說法；但另一方面，美國商務部7月已公布第2季國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮0.9%，美國經濟衰退壓力已不容忽視，台股短線以區間整理機率較高。

蘋果將在17日舉行秋季新機發表會，iPhone 14將是市場焦點，蘋概股也同步受矚。

美股道瓊工業指數2日終場下跌337.98點，或1.07%；標準普爾500指數下跌42.59點，或1.07%；以科技股為主的那斯達克指數下跌154.27點，或1.31%；費城半導體指數下跌26.683點，或1.02%。

台股週五收在14673.04點，下跌128.82點，跌幅0.87%，成交值新台幣2311.11億元，加計盤後交易約2369.13億元。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，目前投資人已不是擔心9月升息幾碼，因為升息2碼或3碼，差別就是全年是否多升1碼；其實比較值得關心的是，若明年美聯準會不降息，美國經濟又衰退，這樣的結果恐怕帶來極大的困擾。

黃國偉直言，雖然鮑爾也可能針對上述問題調整政策，但尚不至於在才發表「極鷹派」言論後馬上踩煞車，因此只有等到美國經濟真的出現嚴重衰退，讓美聯準會重視，或是通膨降溫，進而讓聯準會做出改變。

他認為，目前台股仍無法擺脫美聯準會強勢抗通膨的利空，但再跌空間有限，只是反彈遇壓又無法上攻，今年高點應該已過，短線指數可能在14000點至15500點來回震盪。下週或測14500點支撐。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪指出，近日美股受聯準會升息壓力影響，7月反彈的指數大多在8月已吐出，使8月的月線收黑，已有見波段底部味道；台股8月雖也收黑，但相對抗跌，所以在9月初補跌，卻未轉入空頭。

朱成志說，美國將在9月13日公布8月消費者物價指數（CPI），緊接著9月21日聯準會將召開利率會議，宣布升息幅度，但即便升息3碼，利空也已在市場反映。因此，若無特別因素介入，台股短線以橫盤箱型整理可能較高，看個股表現。

不過，他評估，櫃買市場短線表現優於集中市場，投資人可先考慮櫃買市場中小型股。（編輯：郭無患）1110903