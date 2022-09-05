純網銀首家獲准 將來銀行第4季開辦網路投保

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（中央社記者蘇思云台北5日電）純網銀將來銀行今天表示，獲得金管會的產險、壽險代理業務許可，及同意辦理網路投保業務，是台灣首家獲准跨入保險銷售領域的純網銀，預計今年第4季在線上開辦保險代理業務。

根據最新統計，今年前7月網路投保件數、金額都較去年同期大幅增加，顯示疫情後民眾對於數位金融服務的需求持續攀升。

將來銀行今天發布新聞稿，擬針對民眾對產物保險的剛性需求，以及國境解封帶來的新趨勢，打造最符合民眾需求的保險商品，並透過更流暢的流程體驗，帶來便利的線上投保服務。

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將來銀行表示，純網銀沒有實體分行，因此都是以科技方式及管道來推薦使用者需要的產品及服務，將來銀行開辦保險代理業務後，將致力於將需求的主導權回歸給客戶本身，客戶挑選保障時不用過度保險，協助客戶「買對不買貴」，並依客戶需求智慧推薦真正需要的保障。

將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行今年剛起步，先透過存款、信貸等商品優惠吸引消費者，以體驗純網銀截然不同的用戶體驗及便利性，除了預計第4季正式開辦線上投保業務外，未來將陸續推出外匯、理財等業務，期許成為消費者心中「最佳的線上金融商品平台」。（編輯：潘羿菁）1110905